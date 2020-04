De lockdown van Ilse La Monaca: “Vervelen? Zelfs een rok genaaid van oud tafellaken van mijn oma” Dirk Selis

14 april 2020

09u24 0 Lummen Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Vlaanderen moet - net als u en ik - braaf ‘in zijn kot’ blijven. Lopen ze tegen de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we de Limburgse actrice Ilse La Monaca (41) bekend van ‘De Buurpolitie maar liefst 11 vragen voor.

Hoe vul jij vandaag jouw dagen en met wie?

Ik begin mijn dag met een lekker ontbijtje, havermout met vers fruit. Tijdens het ontbijt check ik online het nieuws. Dan probeer ik mijn conditie op pijl te houden. Drie keer in de week volg ik de heerlijke live ‘instagram balletles’ van Wim Vanlessen of een work-out van Eva Scheffers, de ‘dance-captain’ van Mamma Mia, de musical waar ik in meespeel. Het is zeer fijn om weer tijd te hebben om weer wat meer te bewegen.

Zeg eens, je bent een onvervalste Limburgse?

Ja, ik ben geboren in Heusden-Zolder en we hebben heel lang in Lummen gewoond, waar mijn ouders een restaurant uitbaatten. Vijf jaar geleden zijn ze daarmee gestopt en zijn ze naar Oostende verhuist. En ik ben naar Boom verkast.

Vinden we jou tijdens deze lockdown (vaker) aan het fornuis?

Koken en lekker eten hoort ook bij de dagelijkse routine. Het is heel fijn om elke dag vers en warm te kunnen eten! Mijn specialiteit? De melanzane alla parmigiana van mijn hand wordt erg gesmaakt. Mijn papa is kok, mijn ouders hadden een tot over vijf jaar geleden nog een restaurant in Lummen The Elkhorn. Hij is dan ook zeer trots als ik mijn gerechtjes langs breng voor hem om te proeven. En wie mag er proeven van al dit lekkers? Mijn ventje Pieter-Jan natuurlijk. We zouden begin volgende maand een groot feest geven voor ons 10 jaar samen zijn, maar dat feest is nu uitgesteld. We gaan op zoek naar een nieuwe datum.

Welke tips kan je meegeven tegen de verveling?

Verveling heb ik nog niet meegemaakt eerlijk gezegd. Ik had nog zoveel dingen op mijn ‘to do’- lijstje die ik nu één voor één aan het afwerken ben… heerlijk! Zo heb ik bijvoorbeeld al mijn pop cd’s al gedigitaliseerd. Nu volgen de musical cd’s. Daarna ga ik ook al mijn dvd’s digitaliseren en als we dan nog binnen moeten blijven, ga ik al mijn partituren inscannen. Die lege kasten geven me een enorm gevoel van opluchting. En er is minder rommel om af te stoffen. Ik heb ook een rok genaaid van een oud tafellaken van mijn oma. Dat wilde ik ook al zo lang proberen. Mijn mama is naaister van opleiding dus zij geeft me goede tips! Tussendoor heb ik de keukenkasten een grondig poetsbeurt gegeven, mijn matras eens laten luchten en omgedraaid, en mijn terras is ook al volledig in orde. Laat de zon nog maar meer komen!

Welke impact heeft corona op jouw professionele leven?

Dat is enorm groot. De opnames van Buurtpolitie zijn volledig stil gelegd. De voorstellingen van de musical Mamma Mia zijn afgelast en opgeschoven naar een latere datum in augustus. De studio’s waar ik normaal gezien stemmetjes inspreek zijn ofwel gesloten ofwel werken ze maar op halve kracht om de sociale afstand te kunnen behouden. De zanglessen van de scholen waar ik lesgeef, blijf ik wel geven, online, maar met de digitale vertraging zorgt dat soms voor miscommunicatie, want muziek heeft natuurlijk een tempo, en met die vertraging in beeld en geluid is zoiets moeilijk op te vangen. Maar we doen ons best. Ik wil er nog zijn voor mijn leerlingen.

Heb je schrik om zelf ziek te worden?

Schrik is een groot woord, maar ik pas wel op. Ik blijf zo veel mogelijk binnen en kom enkel buiten voor boodschappen te doen of een kleine wandeling te maken als ik echt nood heb aan zuurstof.

Staat er een beer voor je raam?

Neen, !k ben nogal van de overtuiging dat we de mensen moeten aanmoedigen om binnen te blijven en niet om op zoek te gaan naar beren voor het raam.

Welk boek kan je ons absoluut aanraden?

Ik heb de trilogie van ‘De Geniale Vriendin’ van Elena Ferrante klaarliggen om aan te beginnen, maar heb de tijd nog niet gevonden. Ik heb de eerste serie gevolgd op canvas en die was prachtig dus dan ben ik onmiddellijk de boeken gaan kopen. Nu dat mijn rok klaar is, lukt het misschien wel.

Heeft deze crisis u al veranderd? Denk je meer na?

Ik probeerde daarvoor al zeer bewust te leven. Ik eet veel minder vlees en als ik vlees koop, dan is het van de lokale Boeren en buren-handel. Ik probeer altijd herbruikbare zakken te gebruiken, kijk ook naar de herkomst van de producten zodat ze niet de halve wereld hebben rondgevlogen . Ik hoop gewoon dat iedereen zich nu een beetje gaat beseffen dat we niet goed bezig waren en dat we allemaal nog beter ons best gaan doen om de natuur en deze aarde beter te behandelen.

Hoe volgt u de actualiteit momenteel?

Elke ochtend kijk ik digitaal naar de nieuwsfeiten en ’s avonds probeer ik het nieuws mee te pikken, maar soms heb ik ook gewoon genoeg van de cijfers en het slechte nieuws en dan zet ik het af. Iedereen moet gewoon binnen blijven. Daar is niets aan te doen. Jammer dat er nog altijd mensen zijn die dat niet snappen en de regels gewoon aan hun laars lappen.

U mag één iemand nog iets toewensen. Go!

Één iemand is moeilijk. Ik wens gewoon iedereen de moed en de kracht om hier gezond en wel uit te komen. We zien elkaar als het voorbij is, maar tot dan... blijf in uw kot.