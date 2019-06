Dak van sporthal belandt op speelplaats in Lummen Toon Royackers

05 juni 2019

01u30 0 Lummen De storm die dinsdagavond over onze provincie trok heeft ook voor grote schade gezorgd aan het Spectrumcollege in het centrum van Lummen. Daar blies de rukwind het dak van de sporthal gedeeltelijk weg. De brokstukken kwamen op de speelplaats terecht.

“De schade aan de sporthal is best wel groot,” vreest directeur Joris Verboven van het Spectrum College. “Toch hebben we dinsdagavond even opgelucht adem gehaald. Dit is gebeurd op een moment dat er geen leerlingen aanwezig waren. Bijna elke avond verhuren we onze sporthal bovendien aan externe sportclubs. Maar dat was nu dinsdagavond toevallig niet het geval. Een geluk dus bij een ongeluk. Nu hebben we alleen materiële schade.”

Dak op speelplaats

Al is die materiële schade helaas wel behoorlijk groot. De dakplaten van de nok van de sporthal werden allemaal naar de speelplaats geblazen. “Ze zijn hier verspreid op het terrein terecht gekomen,” wijst schooldirecteur Verboven. “De brandweer is dinsdagavond op onze vraag nog even komen kijken. Maar omwille van de veiligheid konden ze voorlopig niet meer doen voor ons. Wel hebben we een deel van onze speelplaats afgespannen met lint. Die zal dus vandaag iets kleiner zijn, maar we kunnen alle leerlingen perfect opvangen.”

De sporthal zelf kan voorlopig uiteraard niet meer gebruikt worden. Niet alleen het dak is beschadigd. De school vreest eveneens voor de gevolgen voor de vloer. Door de openingen viel de regen immers naar binnen. “We zitten nu wel stilaan in de examenperiode, waardoor we de sporthal minder nodig hebben. Dat vangen we dus wel op. Voor de sportclubs die bij ons komen huren, gaan we samen met de gemeente Lummen naar een oplossing zoeken,” besluit schoordirecteur Joris Verboven. “Hopelijk raakt het dak en de rest van de sporthal tegen september weer hersteld.”

Boom belandt op auto

De brandweerzone Zuid West Limburg kreeg dinsdagavond trouwens nog tientallen andere meldingen binnen uit Lummen. Op de meeste plaatsen ging het om omgewaaide bomen of reclamepanelen die over de rijbaan lagen. Op de Schulensebaan nam een boom die omviel ook een verlichtingspaal mee, om vervolgens op de motorkap van een auto te ploffen. De bestuurder kwam er gelukkig met de schrik van af. De baan was wel even volledig versperd voor alle verkeer. Brandweerpost Heusden kwam ter plaatse om de rijbaan weer vrij te maken.