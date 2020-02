Cultuurraad reikt award uit aan meest verdienstelijke vrijwilliger Emelie Wojcik

27 februari 2020

16u08 0 Lummen Tijdens de algemene vergadering van het Platform Culturele Verenigingen (PCV) werd de meest verdienstelijke vrijwilliger van een socio-culturele vereniging in de bloemetjes gezet. Zowel Jef Clerckx, wijkmeester voor KWB Lummen, als Richard Verboven, lid van Geschied- en Heemkundige Kring, vielen in de prijzen.

In januari riep de Lummense cultuurraad het PCV op om te bekijken wie de meest verdienstelijke vrijwilliger van de aangesloten socio-culturele verenigingen is. Uiteindelijk bleken het Jef Clerckx van KWB Lummen en Richard Verboven van de Geschied- en Heemkundige Kring de uitverkorenen.

Jef Clerckx is al 65 jaar actief als wijkmeester voor KWB Lummen. Hij viel in de prijzen omdat hij doorheen de jaren op elke activiteit actief heeft meegeholpen. Daarnaast zorgde hij meermaals dat het onkruid gemaaid werd als er een activiteit was. Jef staat altijd klaar voor KWB en daar zijn ze hem naar eigen zeggen heel dankbaar voor.

Richard Verboven is sinds 1996 lid van de Geschied- en Heemkundige Kring. Hij bracht in 1997, samen met zijn broer Raymond, het boek ‘Foto’s van toen’ uit. Ook in 2014 had hij de schrijfkriebel te pakken en schreef hij samen met enkele co-auteurs het boek ‘Lummen, Linkhout, Meldert tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Daarnaast organiseerde hij al heel wat tentoonstellingen waarvoor hij tal van gebruiksvoorwerpen, foto’s en documenten ophaalde.