Crashende inbrekers riskeren tot 30 maanden cel Birger Vandael

18 mei 2020

14u32 0 Lummen Twee Serviërs riskeren celstraffen tot dertig maanden cel voor het plegen van drie inbraken. Het duo werd betrapt door de politie en reed bij een achtervolging door Lummen uiteindelijk in de gracht.

De twee Serviërs van 18 en 38 jaar werden in het bijzijn van een minderjarige gespot dankzij een alerte buurtbewoner, die vond dat ze zich verdacht gedroegen. Toen de inspecteurs de heren in Lummen aantrof, sloegen ze op de vlucht. In de wagen, die uiteindelijk in de gracht belandde, lagen onder meer juwelen en smartphones. Het trio had klaarblijkelijk ook al toegeslagen in onder meer Gelinden. De 18-jarige man riskeert 20 maanden cel, zijn kompaan doet er nog eens tien maanden bij. De advocaat van de oudste wees erop dat zijn cliënt al meer dan een half jaar in de cel zit en zijn zoontje van dertien verloor na hartfalen. Men hoopt op een mildere straf. Op 8 juni wordt deze uitgesproken.