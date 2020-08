Corona heeft ook winnaars: Atelier Rebul uit Lummen ziet verkoopcijfers in de lucht schieten met 800%: “Mensen gingen meer belang hechten aan hygiëne” Birger Vandael

18 augustus 2020

11u48 0 Lummen Ze zijn behoorlijk zeldzaam: bedrijven die in het corona-tijdperk verder konden groeien. Eén van die succesverhalen werd opgetekend bij groothandelaar in cosmetica ‘Atelier Rebul’ uit Lummen. Omdat zaakvoerders Kris Gielen en zijn zoon Xander al eerder het belang inzagen van e-commerce konden ze tijdens de crisis een enorme groei doormaken. De verkoopcijfers dit jaar liggen maar liefst 800% hoger dan vorig jaar.

Atelier Rebul bestaat al sinds 1895 en heeft haar wortels in Turkije. De overlevering stelt dat een jonge apotheker destijds zijn vader in Istanbul ging bezoeken en ter plaatse verliefd werd op de stad. In 1938 leidde dat tot de lancering van de eerste eau de cologne, wat meteen het favoriete herenparfum in Istanbul werd. Later werden huid- en haarproducten aan het gamma toegevoegd en ook geurverfrissers en kaarsen vonden een plaatsje bij de zaak.

Sinds 2017 zorgt de familie Gielen ervoor dat Atelier Rebul ook in België op de markt is. Cruciaal voor het latere succes is de samenwerking die men bij het bedrijf aangaat met bol.com. “Iedereen kent het en het voelt vertrouwd aan”, verklaart Xander. “Zo kunnen we bovendien veel verkopen in Nederland. Met de vorige kerstperiode zagen we al dat deze samenwerking een voltreffer was.”

Innovatiekracht

En toen kwam dus corona… Een regelrechte kaakslag voor de meeste bedrijven. Niet voor Atelier Rebul dat verder bleef surfen op de positieve flow. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat je je als bedrijf moet aanpassen. Het test je innovatiekracht en vermogen om jezelf aan te passen aan de omstandigheden. Omdat mensen meer belang gingen hechten aan hygiëne en verzorging nam onze verkoop razendsnel toe. We hebben ontzettend veel aanvragen binnengekregen van winkels die onze producten willen aanbieden, en ook online hebben wij een flinke toename gezien in de verkoop”, zegt Xander.

Volgens Xander was vooral de ‘Istanbul collectie’ van Atelier Rebul bijzonder populair. “Die is al sinds het begin ons paradepaardje, ook nu tijdens de coronacrisis is dit nog de duidelijke hardloper. Verder bieden wij ook een breed gamma van Eau de Colognes aan, die in het verleden ook bekroond zijn geweest met prijzen. De verkoop hiervan is tijdens de coronacrisis de lucht in geschoten wegens hun desinfecterende werking.”

Zonder solden

Mooie tijden dus voor het Lummense bedrijf, dat niet van plan is op haar lauweren te rusten. “Wij verwachten elke maand een toename in onze verkoop, solden of niet. Samen met ons team streven wij dagelijks naar onze vooraf opgestelde doelen. Wij doen zelf niet aan solden en zullen onze producten ook nooit tegen een goedkopere prijs aanbieden.”, licht Xander toe.