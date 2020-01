Chelsea Nshuti (19) is jongste raadslid van Lummen: “Ik wil jongeren laten zien dat politiek geen ver-van-mijn-bedshow is” Emelie Wojcik

26 januari 2020

15u50 0 Lummen De OCMW- en gemeenteraad van Lummen heeft begin deze week een nieuw raadslid verwelkomd. De 19-jarige Chelsea Nshuti (CD&V) neemt de plaats in van haar partijgenoot Aloïs Van Grieken. “Ik wil graag mijn enthousiasme voor engagement doorgeven aan de Lummenaar", vertelt het kersverse raadslid.

Chelsea was naar eigen zeggen al een tijdje geïnteresseerd in politiek. “In mijn laatste jaar van het middelbaar focusten wij bij geschiedenis op politiek. Ik voelde me direct verbonden met de materie. Daarvoor kon het onderwerp me ook al boeien, maar toen bleef die interesse nog een beetje op de oppervlakte.”

Momenteel is de interesse in politiek zo groot dat Chelsea tegenwoordig politieke wetenschappen aan de KU Leuven studeert. Sinds deze week komt daar ook nog eens een plekje in de OCMW- en gemeenteraad bij.

Erin gerold

De prille politieke carrière van de Lummense begon in het voorjaar van 2018, toen ze door Axel Geerts, de voorzitter Jong CD&V afdeling Lummen, werd uitgenodigd op een bestuursvergadering van CD&V. “Ik twijfelde geen seconde want ik was geboeid door hetgeen er in mijn gemeente gebeurde en ik wilde er altijd al op een of ander manier een deel van uitmaken”, aldus Chelsea. “Ik ben dus in de politiek gerold, zoals ze dat wel eens zeggen. En eens je de smaak te pakken hebt, is het heel moeilijk om los te laten. Ik leer letterlijk elke dag meer en meer over de politiek, zowel in mijn boeken als in de praktijk.”

Welpje tussen leeuwen

Dat ze nog heel wat moet leren over politiek, vindt Chelsea niet meer dan normaal. “Aan de ene kant voelt het alsof ik een welpje ben dat tussen de grote leeuwen wordt gegooid, maar aan de andere kant weet ik dat ik het op die manier pas zal leren”, zegt Chelsea. “Mijn partijgenoten zijn een grote hulp. Ik kan met al mijn vragen bij hen terecht. Zelfs burgemeester Luc Wouters kan het me niet vaak genoeg zeggen: liever een vraag te veel dan een vraag te weinig.”

Naast raadslid, is Chelsea ook actief bestuurslid van CD&V Lummen en besteedt ze haar vrije tijd als leidster van de KLJ in Linkhout. “Op die manier toon ik mijn engagement voor de gemeente. Dat enthousiasme wil ik graag doorgeven aan de Lummenaar”, aldus de studente. “In het bijzonder wil ik de jeugd aansporen om samen te bouwen aan een nog levendiger Lummen. Dat moet daarom niet met grote acties. Ook met kleine, simpele maar toch plezierige initiatieven kan je de jeugd samenbrengen. Op die manier wil ik de jeugd laten zien dat politiek niet altijd een ver-van-mijn-bed-show is.”

