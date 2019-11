Exclusief voor abonnees Buschauffeur met "dranklucht" die 30 kinderen vervoert ontslagen Redactie

29 november 2019

00u00 0

In het Limburgse Lummen is een buschauffeur die betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol op staande voet ontslagen. De man werd gesnapt tijdens een algemene controle in de buurt van een school, en reed met dertig schoolkinderen rond. Tijdens de controle roken de agenten een alcoholgeur, waarop de man, die voor een onderaanneming van De Lijn reed, net 'alarm' blies en zijn rijbewijs twee uur moest inleveren. Een andere chauffeur bracht de kinderen veilig thuis, de zeventiger werd op staande voet ontslagen. Uit cijfers van veiligheidsinstituut Vias blijkt dat dit soort toestanden "zeer uitzonderlijk zijn". Bij de 38.455 ongevallen met gewonden in 2018 was 645 keer een bus betrokken. Daarbij blies slechts drie keer een buschauffeur positief. "Bus- en vrachtwagenbestuurders zijn professionals en hebben doorgaans een groot verantwoordelijkheidsgevoel", zegt Vias. "Ze beseffen dat hun job ervan afhangt en dat ze levens op het spel kunnen zetten. Dit is een zeer uitzonderlijk geval." (CMG/MMM)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 29 minuten 19 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode