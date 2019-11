Buschauffeur met 30 schoolkinderen aan boord blaast positief, agenten ruiken alcohol tijdens toevallige controle Marco Mariotti

28 november 2019

10u07 150 Lummen Vrijdag is een schoolbus met leerlingen van De Blinker in Lummen plots aan de kant gehaald voor controle. De chauffeur deed een alcoholtest en blies positief. Ouders zijn niet te spreken over de feiten. Volgens hen had de chauffeur al een reputatie.

De feiten kwamen deze week pas aan het licht toen de ouders van de leerlingen via brief op de hoogte werden gebracht. De chauffeur moest aan de kant en legde een positieve ademtest af.

“Het ging om een algemene controle in de schoolomgeving”, zegt Dorien Baens van politie LRH. “Meerdere voertuigen werden gecontroleerd, dus ook de buschauffeur.” In eerste instantie ging het om de boorddocumenten, maar tijdens de ondervraging werd een alcoholgeur opgemerkt. De man moest blazen en de test bleek positief. “Hij blies net ‘alarm’ en verloor zijn rijbewijs voor twee uur.”

Zeventiger

Beschonken was hij in theorie niet, maar zéker wel geïntoxiceerd. De zeventiger was blijkbaar zélf verrast van de uitslag.

Aan boord zaten dertig leerlingen van O.C. Sint-Ferdinand aan boord. Omdat de chauffeur niet verder mocht rijden, moest iemand anders op de proppen komen om de kinderen naar huis te brengen. Ouders beweren nu eerder al gemeld te hebben dat de chauffeur soms dronken reed en voelen zich genegeerd.

Samenwerking stop

“We hebben maandag de ouders verwittigd via een brief", zegt Sabine Daenens, algemeen directeur van O.C. Sint-Ferdinand. “Van eerdere klachten hebben we absoluut geen weet. Wel gebeurt het dat ouders doorgeven als chauffeurs de muziek te luid hebben staan, of bijvoorbeeld te fel rijden.”

“Maar van alcoholgebruik hoorden we nooit iets. We tillen wel zwaar aan de feiten. Wat ons betreft is een verdere samenwerking met die chauffeur niet langer mogelijk.”

De bewuste firma die met de bus reed is onafhankelijk, maar wordt wel aangestuurd door De Lijn. “We coördineren het leerlingenvervoer van thuis en naar school in heel Vlaanderen", zegt Sonja Loos van De Lijn. “We onderzoeken om welke firma het gaat en wie de chauffeur is. Als blijkt dat er maatregelen kunnen genomen worden die garanderen dat die nooit meer gebeurt, kunnen we nog steeds in zee gaan met die firma. Het onderzoekt loopt, maar we tillen hier zwaar aan.”

Chauffeurs van De Lijn moeten geregeld aan alcoholcontroles ondergaan. “Dat gebeurt voortdurend. Soms worden ze uit het verkeer geplukt, soms al voor vertrek in de stelplaats. Indien iemand betrapt wordt, volgt er steeds een begeleidingstraject en bekijken we wat aan de oorzaak lag. Gaat het om medicatie-gebruik? Ging het om alcohol dat nog in het bloed zat na het feestje de avond ervoor? In elk geval zijn we streng. Wie zich duidelijk niet aan de regels houdt, vliegt er uit.”