Brent Blommen start veldritseizoen met winst: “Eerste echte afspraak op de terrilcross in Beringen” Koen Wellens

14 september 2020

19u01 0 Lummen Junior Brent Blommen (Davo United-ZLWC) heeft de start van zijn crossseizoen niet gemist. Hij won zondag in Herentals na een start vanaf de laatste rij. “Ideaal was dat niet. Ik ben dan maar aan een inhaalrace begonnen. Ik wilde snel voorin geraken, want ik verwachtte een weerbots. Ik heb enkele ronden moeten uitpuffen, maar in de slotfase voelde ik mijn goede benen weer”, vertelt Blommen.

De crosser uit Lummen begint aan zijn tweede en laatste jaar bij de junioren. Dat is traditioneel het seizoen waarin de jeugdrenners stilaan mannen worden. Het is ook het jaar waarin er interessante uitdagingen liggen te wachten. Wereldbekerwedstrijden bijvoorbeeld. “Daar ben ik nog niet mee bezig”, lacht Blommen. “Het klopt dat een groot deel van de sterke lichting van vorig seizoen de overstap naar beloften gemaakt heeft, maar jongens als Aaron Dockx zijn er ook nog. Hij gaf trouwens afgelopen weekend zijn visitekaartje al af door in Zwitserland te winnen. Ik ken mijn plaats, ik wil eerst nog aan mijn zwakke punten werken.”

Bochtenwerk

Eerlijke woorden bij Blommen die niet lang moet nadenken als wij naar zijn zwakke punten informeren. “Mijn bochtenwerk kan nog veel beter. Ik ben groot waardoor ik de bochten minder vlot kan nemen. Dus moet ik na de bochten hard optrekken. Zeker op harde omlopen. Op een modderparkoers ben ik dan weer in het voordeel. Hoe dan ook, ik werk voortdurend aan een betere houding en vlotter bochtenwerk”, aldus Blommen, die tevreden is over zijn voorbereiding. “Ik heb goed kunnen trainen, vooral op de weg. Trainingen in het veld staan pas sinds vorige week op het programma. Ja, ik reed verschillende wegwedstrijden, maar eerlijk, dat was met de handrem op. In de slotfase van de koers liet ik me afzakken naar de staart van de wedstrijd. De pelotons waren zo groot dat er vaak gevallen werd en ik wilde mijn veldritseizoen niet in het gedrang brengen.”

Podium in Beringen?

De eerste belangrijke afspraak voor Blommen staat half oktober op het programma. Hij rijdt dan zo goed als voor eigen publiek in Beringen. “De mijnterril is een parkoers dat mij ligt. Ik reed er een paar weken geleden nog een mountainbikewedstrijd. Vorig jaar was ik er trouwens lang in strijd voor een podiumplaats, maar een platte band in de slotfase besliste er anders over. Ja, ik wil de plaats van Arne Baers, die vorig jaar won, graag innemen, maar ik zal al tevreden zijn als ik op het podium sta.”