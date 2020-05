Bibliotheek Lummen opent pas begin juni Emelie Wojcik

20 mei 2020

13u13 0 Lummen Sinds maandag 18 mei openen bibliotheken in belgië stilaan de deuren. Maar de bibliotheek van Lummen blijft gesloten tot dinsdag 2 juni. Ondanks de heropening blijft de leeszaal van de bibliotheek gesloten.

Vanaf dinsdag 2 juni zijn boekenwurmen weer welkom in de bibliotheek van Lummen. Ondanks de latere openingsdatum blijft het vanaf dan enkel mogelijk om boeken uit te leven of in te leveren. De leeszaal blijft alsnog ontoegankelijk. Ook kranten, tijdschriften en computers zijn er tijdelijk niet beschikbaar. Alle tijdschriften zijn dan weer wel uitleenbaar.

Boeken uitlenen kan vanaf 2 juni contactloos aan de balie. Betalingen kunnen wel met cash gebeuren. Inleveren gebeurt dan weer via de inleverschuif aan de parking achter de bibliotheek.

Bezoekers moeten in de bibliotheek steeds een ontsmet mandje gebruiken. Deze mandjes zijn voorhanden aan de inkomhal van de bibliotheek. Daarnaast worden bezoekers aangeraden om hun bezoek te plannen. Dat wil zeggen dat ze best op voorhand de digitale catalogus raadplegen en zo weinig mogelijk gezinsleden meebrengen bij hun bezoek.

Ondanks de opening van de bibliotheek, blijft de digitale uitleenservice beschikbaar.