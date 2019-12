Bibliotheek Lummen blijft langer open tijdens examenperiode EWH

03 december 2019

19u30 0 Lummen De bibliotheek in Lummen heeft zich omgedoopt tot blokbibliotheek. Hoewel Lummen geen typische studentenstad is, kreeg de bibliotheek heel wat vragen van studenten om de openingsuren tijdens de examenperiode aan te passen. Zo biedt de gemeente de studenten een rustige studeerplek die gedurende een langere tijd bereikbaar blijft.

Vroeger kwamen al heel wat studenten in de bibliotheek van Lummen studeren. Toen konden ze er echter maar tot ‘s middags blijven aangezien het gebouw steeds tussen 12 en 14 uur sloot. Tot groot ongenoegen van de studenten zo blijkt, want zij stelden de vraag om de openingsuren tijdens de examenperiode aan te passen. De bibliotheek komt hen deze examenperiode tegemoet door de bibliotheek vanaf 2 december 2019 tot 31 januari 2020 langer te openen.

De bibliotheek stelt haar polyvalente ruimte ter beschikking van de studenten. Zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als studenten uit het hoger onderwijs zijn welkom. Er wordt door de bibliotheek gezorgd voor wifi en water.

Studeren kan er deze examenperiode op maandag en woensdag van 10 uur tot 20 uur, dinsdag en donderdag van 10 uur tot 18 uur, vrijdag van 10 uur tot 14 uur of zaterdag van 10 uur tot 13 uur. Tijdens de feestdagen 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 en 1/1 is de bibliotheek gesloten of zijn er beperkte openingsuren van kracht.