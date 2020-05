Bewoners WZC Het Meerlehof ontvangen bezoek via babbelbox Emelie Wojcik

08 mei 2020

17u40 0 Lummen Door de coronamaatregelen moeten de bewoners van de woonzorgcentra het al weken stellen zonder bezoek. Dat gemis weegt zwaar op het mentaal welbevinden van zowel de bewoners als hun familieleden. Daarom heeft woonzorgcentrum Het Meerlehof in Lummen een babbelbox geïnstalleerd. Zo krijgen de bewoners alsnog hun familieleden op bezoek.

De babbelbox is een kleine afgescheiden ruimte aan een terras waar er tussen de bezoeker en de bewoner een plexiglazen wand is gemaakt. Op die manier is er geen fysiek contact mogelijk, maar wordt een veilige ontmoetingsplaats gecreëerd waar bewoners en familieleden elkaar van dichtbij kunnen zien en spreken. “Het zien en horen van elkaar doet zowel de bewoners als de familieleden zichtbaar deugd. Deze babbelbox komt absoluut het welzijn van onze bewoners ten goede”, klinkt het bij Het Meerlehof.

Eerder konden de bewoners van het woonzorgcentrum ook al via telefoon, Skype en het raam contact hebben met hun familieleden.