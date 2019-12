Bewoners woonzorgcentrum Het Meerlehof verhuizen naar nieuwbouw met kapsalon en wellnessbad EWH

11 december 2019

16u42 0 Lummen De bewoners van woonzorgcentrum Het Meerlehof verhuisden op dinsdag 10 december van hun oude gebouw naar de nabijgelegen nieuwbouw. In hun nieuwe woonst is er aandacht voor een nieuwe manier van samenleven. Bovendien kunnen de bewoners er vanaf nu vertoeven in enkele opvallende vertrekken.

In mei 2018 startte OCMW Lummen met de bouw van de nieuwbouw voor Het Meerlehof omdat de infrastructuur van het toenmalige woonzorgcentrum verouderd was. Net zoals het oude gebouw, bestaat de nieuwbouw tegenwoordig uit drie afdelingen. Nieuw is echter het principe van kleinschalig wonen, waarbij de tachtig bewoners in drie leefgroepen van zeven tot tien personen worden ingedeeld. Ondanks deze opdeling delen de bewoners alsnog onder andere een gemeenschappelijke living, keuken en een ruim terras.

Het principe van kleinschalig wonen brengt een huiselijker en intiemer gevoel met zich mee. Het geeft bewoners zelfs de kans om enkele kleine huishoudelijke taken terug zelf op te nemen. Bovendien laat het principe toe om beter tegemoet te komen aan de wensen en noden van individuele bewoners. Hiervoor werd ook de interne werking van het centrum aangepast. Zo staan per leefgroep teams van verpleeg- en zorgkundigen en woon- en leefassistenten de bewoners bij voor respectievelijk de medische zorgen en logistieke taken.

Naast het vernieuwde samenlevingsconcept, telt de nieuwbouw ook enkele opvallende kamers zoals een kapsalon, een zaal voor kinesitherapie en ergotherapie, een badkamer met wellnessbad en een café.