Bestuurder schuift van klaverblad Toon Royackers

09 juni 2019

14u30 2 Lummen Op het klaverblad in Lummen is zaterdagmiddag een Duitse bestuurder gewond geraakt bij een ongeval. Zijn wagen knalde in de berm tegen de vangrails.

Het ongeval gebeurde toen de bestuurder van de E313 uit Antwerpen wilde afslaan naar de E314 richting Aken. In de scherpe bocht begon zijn auto plots te slingeren, om in de vangrails terecht te komen. Het wrak werd vervolgens nog terug naar de rijbaan gekatapulteerd. De Duitse bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Even versperde het ongeval ook de afslagstrook, maar takeldiensten konden de rijbaan gelukkig snel weer vrij maken.