Anna Vanderaerden geeft haar familienaam een zilveren randje op het BK: “Jammer dat het geen massaspurt werd, dan was ik zeker niet kansloos” Koen Wellens

20 september 2020

18u59 0 Lummen Met Anna Vanderaerden op de tweede plaats en Chloe Greenwood als nummer drie pakten de Limburgse meisjes twee medailles op het Belgische kampioenschap voor meisjes U17. Vanderaerden won de spurt voor de tweede plaats. “Jammer dat Julia Grégoire in de laatste kilometer nog kon wegrijden, anders had ik voor de zege kunnen spurten. Ik had me toegelegd op dit BK, de podiumplaats is dus geen verrassing”, vertelt de dochter van ex-prof Gert Vanderaerden.

Je hebt zo van die namen die in het wielrennen altijd wel een belletje doen rinkelen. Vanderaerden is er zo één en dat mocht Anna ook in Koksijde ervaren. “Ze vroegen weer of ik een dochter van Eric was”, lacht ze. “Het wielrennen zit bij ons in de genen. In mijn geval heel erg veel zelfs want naast nonkel Eric is er nog papa Gert en nonkel Danny.” De lepel met pap groeide bij de Vanderaerdens uit tot een lepel met soep op de familiediners want naast de drie broers van de eerste generatie, is er momenteel ook nog Kenneth Vanbilsen, zoon van een tante van Anna, Massimo, de zoon van Eric en Wout, het broer van Anna. Om nog maar te zwijgen van opa Lucien die 60 jaar geleden actief was en Michael Vanderaerden, de oudste zoon van Eric, die zijn fiets intussen aan de haak gehangen heeft.

Vanuit het veld

Opvallend: zowel Vanderaerden als Greenwood hebben tot nu toe vooral in het veld getoond dat ze een aardig stukje kunnen fietsen. Toch denkt de zilveren medaillewinnares eraan om op termijn alles op de weg te zetten. “Ik heb nog tijd, hé. De komende maanden ligt de focus op het veld, maar eigenlijk moet ik nog beginnen te trainen. Ik heb de voorbije weken alles op het BK gezet”, zegt Vanderaerden die wel eens in het wiel van neef Kenneth Vanbilsen springt. “Als hij moet losrijden dan ben ik er vaak bij. Dan kan ik nog volgen (lacht). Ik geef mijn ogen dan de kost, hoor. Trouwens, ik kan bij de hele familie terecht voor goede raad.” Haar snelle benen heeft de 15-jarige Vanderaerden dan ook van geen vreemde. “De zilveren medaille is mooi, maar ik vraag me toch af wat er zou gebeurd zijn als we met z’n allen hadden mogen spurten? Dan was ik er heel kortbij geweest.”