Actiefront De Groene Delle overhandigt petitie aan minister Demir: “Meer dan 33.000 burgers lieten stem al horen tegen vernietiging natuurgebied” Dirk Selis

17 juni 2020

18u57 0 Lummen Het actiefront De Groene Delle trok woensdagmiddag naar het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om er de petitie met meer dan 33.000 handtekeningen om de Groene Delle te redden, te overhandigen. “Dit is een dolksteek voor het groene hart van Limburg. Bomen hebben geen stem. En daarom verheffen wij onze stem. Er mag geen natuur meer sneuvelen voor economische groei”, zegt Erik Van den Abbeele van het actiefront De Groene Delle.

In Stokrooie-Hasselt, langs het Albertkanaal, wil de Vlaamse regering de hele kanaaloever van natuurgebied de Groene Delle, een oppervlakte van meer dan 25 hectaren, betonneren en inrichten als industriezone. Tegen plannen tot natuurvernietiging in de Groene Delle, wordt al vele jaren actiegevoerd. “Maar nu de natuur geconfronteerd wordt met een zoveelste aanslag, komen we in een breed actiefront in verzet”, zeggen de actievoerders die komen uit Grootouders voor het Klimaat Limburg, Extinction Rebellion Limburg, Greenpeace Limburg, Actiecomité Groene Delle, Natuurpunt, Limburgse Milieukoepel, Bond Beter Leefmilieu, Bite Back, Limburgs Landschap en Transitie Limburg.

“De natuur die bedreigd wordt, is een enorm kwetsbaar gebied met uitzonderlijke vegetatie en fauna”, gaat Van den Abbeele verder. “Een natuurwaarde die volgens het MER-rapport onvervangbaar en niet te compenseren is. Langs het Albertkanaal liggen er in de provincie Limburg nog meer dan 120 hectaren watergebonden industriegronden op ontwikkeling te wachten, en daar is de Ford-site niet eens bij inbegrepen. De natuurverbindingsfunctie van de Groene Delle tussen het noordelijk en zuidelijk deel van De Wijers wordt verbroken... Een streep door de rekening van al wie hoopte op een echt natuur- en klimaatbeleid. Wij zullen ons blijven verzetten tegen deze waanzin. Onvervangbare natuur wordt definitief vernietigd. Elders bos aanplanten, helpt niet om de wonde te helen. Dat duurt meerdere generaties vooraleer het bos kan genoemd worden, en onvervangbaar is onvervangbaar. Natuur is niet maakbaar.”

Aangenaam gesprek

“Het dossier is door de voltallige Vlaamse regering in openbaar onderzoek gebracht. Dat is het moment waarop iedereen zijn of haar gedacht kwijt kan. Het actiecomité heeft die kans gegrepen en het was een erg aangenaam en open gesprek. Na het openbaar onderzoek keert het dossier terug naar de regeringstafel en wordt een definitieve beslissing genomen”, reageerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).