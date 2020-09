Actiecomité Groene Delle viert feest nadat minister Demir kar draait MMM

20 september 2020

19u44 0 Lummen De Groene Delle wordt niet gekapt nadat minister Zuhal Demir haar kar draaide, en dat mocht gevierd worden. Het Actiecomité versierde een heel aantal bomen en liet grote tekeningen maken.



40.000 handtekeningen verzamelde het Actiecomité Groene Delle nadat Zuhal Demir besliste om een hoeveelheid hectare te kappen voor industriebouw. Een tsunami aan protest deed de minister een bocht van 180 graden maken en dat mocht gevierd worden.

Zaterdag liep er een optocht door het centrum van Hasselt. En zondag werden de geredde bomen in Stokrooie in de picture gezet. Aanvullend was de bewegwijzerde fietstocht van 6 km naar de Groene Delle, vanuit het hart van de Wijers in Zonhoven.

“Alles gebeurt met toeters en bellen", klinkt het bij de organisatie. “Op het parcours langs het kanaal is er gelegenheid om lint in de bomen te hangen, met eigen stoepkrijt het jaagpad te versieren, bellen te blazen, noem maar op." En dat zag er mooi en feestelijk uit. Het is uitzonderlijk dat een volksprotest een dossier op tafel van een minister krijgt omgebogen.

Greenpeace hield nog een actie met een banner op het kanaal dat grenst aan het natuurgebied.