Aantal PV’s voor sluikstorten op één jaar vertienvoudigd RTZ

21 mei 2019

16u35 5 Lummen Het aantal PV’s voor sluikstorten in de gemeente Lummen is afgelopen jaar meer dan vertienvoudigd. Dat blijkt uit cijfers die korpschef Philip Pirard maandagavond vrijgaf op de gemeenteraad.

In 2017 werden nog 18 PV’s uitgeschreven voor het illegaal dumpen van afval, maar in 2018 waren er dat al plots 192. “Dat heeft natuurlijk te maken met een groter aantal controles, en het in gebruik nemen van onze camera’s,” aldus de korpschef. “Op die manier hebben we het probleem nu wel al beter kunnen indijken.” Nog volgens de korpschef is de criminaliteit in de hele zone en specifiek in Lummen erg gedaald. Vorig jaar noteerde de politie nog 39 woninginbraken in de gemeente, in 2017 waren er dat nog 60. Er werden wel meer personen betrapt op drugsbezit, en ook internetfraude blijft toenemen.