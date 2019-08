60 Picasso’s leven zich uit op saaiste muur van Lummen Toon Royackers

27 augustus 2019

10u19 0 Lummen Gedaan met die saaie muur waarop elke zwembadbezoeker in Lummen moet uitkijken. En dat dankzij het creakamp van de lokale jeugddienst.

“We hebben ons dit jaar inderdaad niet echt beperkt tot papier en karton,” legt verantwoordelijke Petra Bellens uit. “Elk jaar organiseren we kampen voor kinderen die dol zijn op knutselen. Er was alleen één probleem: de omgeving was nog niet zo bijster artistiek. Elke keer kwamen onze kinderen weer voorbij die saaie bakstenen muur aan het zwembad. En dus hebben we toestemming gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen of daar iets aan mochten doen. Samen hebben we een ontwerp gemaakt en vervolgens de muur een frissere uitstraling gegeven. Het resultaat? Een schilderij ontworpen door de zestig meest creatieve kinderen van het hele dorp.”