30 buikdansers wiebelen 1250€ bij elkaar voor Natuurhulpcentrum van Opglabbeek Dirk Selis

27 november 2019

11u03 0 Lummen 30 buikdansers van de buikdansschool Bellydance by Johanna dansten op 24 november een hele namiddag lang de pannen van het dak van de Lummense sporthal om geld in te zamelen voor het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek in het kader van de Warmste Week.

De buikdansschool ‘Bellydance by Johanna’ combineerde onlangs hun liefde voor buikdans met de liefde voor dieren. In het kader van Music for Life organiseerde buikdanseres Johanna Rediers voor het vierde jaar op rij samen met Nele Jansen een workshopnamiddag waarvan alle inkomsten naar Natuurhulpcentrum Opglabbeek gaan. “Elk jaar komen er meer en meer mensen naar ons evenement en dat is fantastisch om te zien. Het is echt hartverwarmend dat er zo een goede sfeer onder alle buikdanseressen hangt om zich samen in te zetten voor het goede doel”, vertelt Rediers. “Naar trouwe gewoonte en als supergrote dierenvriend kiezen wij voor het Natuurhulpcentrum om een stem te kunnen geven aan hen die geen stem hebben. We hebben het centrum pas nog bezocht en zijn meer dan ooit overtuigd dat ze bij het Natuurhulpcentrum ongelofelijk werk verrichten. Op die manier kunnen we onze deelnemende buikdanseressen ook zo goed mogelijk inlichten waar hun centjes naartoe gaan. Dit jaar maar liefst 1250 euro. ”