23 hectare natuur verdwijnt voor industriezone

in Groene Delle Emelie Wojcik

17 mei 2020

13u11 0 Lummen De Vlaamse Regering gaf vrijdag groen licht voor de creatie van een watergebonden industriezone in natuurgebied de Groene Delle. Daarmee verdwijnt 23 hectare aan natuurgebied tussen Hasselt en Lummen.

Het gebied Zolder-Lummen-Zuid, geprangd tussen het Albertkanaal en het afrittencomplex E314-E313. Daar moet natuurgebied Groene Delle plaatsmaken voor een watergebonden bedrijventerrein van 27 hectare. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is het een van de best gelegen plaatsen van Vlaanderen om een dergelijke industriezone in te richten. “Op termijn kan dit goed zijn voor minstens vijfhonderd jobs en minder vrachtwagens op de weg. Goed voor de economie en het klimaat dus.”

Compensatie

In totaal moet 23 hectare van de Groene Delle wijken. Daarvan wordt 13 hectare gecompenseerd door aansluitend landbouwgebied, om te zetten in natuurgebied. “We zijn erin geslaagd in de regio van de Herkenrodebossen rond Hasselt tweehonderd hectare gronden te vinden die in aanmerking komen om de noodzakelijke compensatie van 60 hectare door te voeren”, stelt Demir.

Zo voert Demir meteen het SALK-akkoord van 2015 uit, dat de negatieve impact van de sluiting van Ford Genk op Limburg moest inperken. “Met deze beslissing wordt niet enkel het grootste en meest waardevolle deel van het gebied, inclusief het Koet, behouden. Het natuurgebied van 83 hectare wordt zelfs beschermd als Vlaams-Ecologisch Netwerk, zodat het behoud van het gebied voor de toekomst verzekerd is. Bovendien moeten groenbuffers en een eengronddam van vijf meter hoog het valleigebied van de Voortbeek en de bedrijvigheid van elkaar scheiden.”

Protest

Al van bij het prille begin kon het dossier op veel protest rekenen. Talloze burgerinitiatieven zoals wandelingen, benefietsacties en een ‘big jump’ in de Groene Delle staken toen de kop op. Ook nu de Vlaamse Regering instemt met de plannen, klinkt er kritiek vanuit verschillende hoeken. Zo laat PVDA weten niet gediend te zijn met de plannen. “Langs de Limburgse kanalen liggen nog honderden hectaren watergebonden bedrijventerreinen leeg. Genoeg ruimte om vele jobs te creëren dus”, vindt Kim De Witte, lijsttrekker van PVDA Hasselt. “Waarom dan net De Groene Delle ontwikkelen? Minister Demir zwicht onder druk van Voka.”

Ook Johan Danen (Groen), reageert ontgoocheld op Facebook: “Wat een arrogantie van de Vlaamse regering om dit dossier er net nu door te jagen.” En ook omwonende Hasselaren en Lummenaren verenigen de krachten via een online petitie.

Hasselts burgemeester Steven Vandeput reageert dan weer tevreden op de beslissing van de Vlaamse Regering. “De Groene Delle moest voor ons groen blijven. Dankzij de definitieve bescherming als natuurgebied kunnen we het voor de eeuwigheid bewaren. De ontsluiting takt bovendien aan richting Lummen. Een uitstekend compromis tussen economie en natuur dus.”