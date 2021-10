Luchtverfrisser, plakband en hondenpoep: hoe moordenaar van Vanessa (30) erin slaagde om nieuw gezin te starten met rottend lijk in kelder

Gent Alles over fermente­ren en de Koreaanse keuken: SONMAT lokt nieuwsgie­ri­gen en lekkerbek­ken

9 oktober In de serres in de Plantentuin is vandaag massaal ‘kimchi’ gemaakt, gefermenteerde groenten met een speciale kruidenmix. Samen met de handen werken in een soort bassin, het is een Koreaans gebruik dat ook hier langzaam ingang vindt.