Zware balans voor woonzorgcentrum in Binkom: 14 overlijdens en 55 van de 86 bewoners positief getest Joris Smets

14 april 2020

12u02 12 Lubbeek Een totaal van 14 overlijdens aan het coronavirus en 55 van de 86 bewoners die positief getest hebben maakt de balans loodzwaar voor woonzorgcentrum ‘t Spelthof in Binkom. Momenteel verblijven er nog 60 bewoners in huis en 7 opnames. De meeste van hen stellen het goed en de rust is aan het wederkeren.

Woonzorgcentrum ‘t Spelthof in Binkom is een van de zwaarst getroffen in de regio. Toch kregen zij geen testkits van de overheid. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid weet best hoe ernstig de situatie hier is. Daarom kan ik er met mijn verstand niet bij dat ’t Spelthof niet in aanmerking komt voor testkits”, zei Theo Francken (N-VA), burgemeester van Lubbeek. Dokter Filip Charlier kon samen met de directie van het woonzorgcentrum genoeg testkits verzamelen om iedereen alsnog te testen. Hieruit blijkt dat 55 van de 86 bewoners positief getest hebben op het coronavirus. Verschillende van hen verblijven nog in het ziekenhuis en 14 bewoners zijn ondertussen overleden aan het virus, waarvan twee dit weekend. “Zij kregen al even palliatieve zorg en zijn zonder pijn overleden”, zegt Dr. Charlier.

Rust

“De piek is voorbij”, stelt Dr. Filip Charlier. “De bewoners die positief getest hebben en het goed stellen, eten terug samen op de afdeling. De isolatie op hun kamer hebben we kunnen laten vallen, omdat ze toch allemaal besmet zijn of waren. Dat is voor de mentale gezondheid een belangrijke stap, de mensen fleuren terug op.” Verschillende bewoners zitten wel nog in quarantaine en drie van hen zijn nog heel ziek. “Zij zijn gelukkig niet in kritieke toestand”, zegt Dr. Charlier. “De rust is aan het wederkeren, maar het blijft zwaar voor het personeel en de bewoners. Het is nog niet gedaan.”