Zuhal Demir beschermt Pellenbergse Bronbossen Bart Mertens

04 februari 2020

19u30 0 Lubbeek De Lubbeekse burgemeester Theo Francken (N-VA) kreeg partijgenote en minister Zuhal Demir op bezoek. Niet zomaar een bezoekje maar een officiële passage voor de bescherming van de Pellenbergse Bronbossen. “Het klimaat is belangrijk maar milieu en open ruimte staat ook hoog op de agenda in Lubbeek”, zegt burgemeester Francken.

Lubbeek is een nieuw natuurreservaat rijker en wel in deelgemeente Pellenberg. Meer concreet gaat het om zeven hectare van de Bronbossen. De erkenning als natuurreservaat kwam er al in december maar zopas kwam minister Zuhal Demir het officieel inwandelen met burgemeester Theo Francken. “Dit is één van de 51 erkende natuurgebieden in Vlaanderen”, aldus minister Demir die nog meegeeft dat de vrijwilligers van Natuurpunt vanaf dit jaar kunnen rekenen op 3.000 euro financiële steun dankzij de erkenning voor het onderhoud van de Pellenbergse Bronbossen. Voor burgemeester Theo Francken is het nieuwe natuurgebied een grote aanwinst. “Lubbeek is een groene gemeente”, klinkt het. “Het is juist dat men aandacht moet hebben voor de klimaatstrijd maar we mogen ook het milieu niet vergeten. Natuurbehoud is daarin ene belangrijke factor.”