Woningbrand in Linden verwoest bovenverdieping en dak JSL

07 februari 2020

10u46 0

In de Zoutrootjesstraat in Linden heeft gisterenavond een hevige brand gewoed. “Het gaat om een accidentele brand die ontstaan is ter hoogte van de schouw en daarna overgeslagen is op het dak”, zegt Walter Vranckx, Korpschef van politiezone Lubbeek. “Op het moment van de brand was heel het gezin, waaronder 3 kinderen, thuis. Ze hebben tijdig de brandweer kunnen verwittigen en de woning verlaten. De brand heeft veel schade aangericht aan de bovenverdieping en het dak van de woning, welke onbewoonbaar is verklaard. Het gezin is opgevangen bij familie en indien nodig kan er een noodwoning van de gemeente ter beschikking gesteld worden”. De aanliggende woning werd gevrijwaard van schade.