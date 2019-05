Wesley Bellen nationaal kampioen wielrennen bij de brandweermannen Stefan Van de Weyer

21 mei 2019

14u24 0

In Zonnebeke behaalde het Lubbeekse Team Siktivity, opgebouwd rond de Lubbeekse broers Stijn en Simon Van Roy, hun eerste nationale titel in hun nog prille bestaan. Wesley Bellen uit Kersbeek-Miskom van de Tiense brandweer stond paraat om de nationale driekleur om de schouders te hullen. Hij toonde in het West-Vlaamse nog eens zijn snelle benen. De dertiger durft wel eens na een zware shift bij de brandweer starten in een koers voor de beloften en elites z/c van Cycling Vlaanderen, niet zelden trekt hij dan in de aanval. Team Siktivity bundelt sinds begin 2019 zowel wielrenners en duatleten die al of recreatief of competitief plezier aan hun sport beleven.