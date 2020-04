Vrijwilligers in Binkom maken bloemenhart met meer dan 1.000 viooltjes voor ‘De ronde tegen Corona’

Lubbeek

Binkom is klaar voor ‘De Ronde tegen Corona’. Morgen vliegt de helikopter van VTM en HLN boven Vlaanderen op zoek naar de warmste beelden. In Binkom hebben enkele vrijwilligers een groot hart gemaakt met meer dan 1.000 viooltjes. Het bloemenhart is onder meer bedoeld ter nagedachtenis van ‘ Bomma Jeanne ’, de 90-jarige inwoner die overleed aan het coronavirus en de beademing liever aan jongeren liet.