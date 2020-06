Vos overleeft wolvenklem niet Kim Aerts

06 juni 2020

15u41 0

In natuurgebied De Spicht in Lubbeek, aan de kant van de tuinen in de Binkomstraat en Slabbaertstraat, is een vos vorige week in een wolvenklem terechtgekomen. De vos kwam met een voorpoot in het illegaal vangtuig vast te zitten. Het Wildlife Intervention team bracht het beestje naar het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen voor verzorging. De vos was echter te zwaar gekwetst, waardoor ze hem moesten laten inslapen. “De lokale politie Lubbeek en Natuurinspectie ANB werden ingelicht en zijn een onderzoek gestart. We hopen dat de dader snel gevonden wordt en een gepaste straf krijgt voor deze wrede vorm van dierenmishandeling”, klinkt het bij Natuurpunt Lubbeek.