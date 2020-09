Voorzitter Rudi Peelaerts (VK Linden) met de ganse club in quarantaine: “De enige juiste beslissing” Sven Oeyen

15u54 0 Lubbeek Nadat één van zijn spelers woensdagochtend positief testte, besliste eersteprovincialer VK Linden om voorlopig met z’n allen in quarantaine te gaan, tot de resultaten van de anderen bekend zijn. De thuismatch van zondag tegen SC Out-Hoegaarden werd daardoor uitgesteld naar woensdag 30 september.

“We hebben onze burgerzin aangesproken”, licht voorzitter Rudi Peelaerts de beslissing toe. “We hadden even goed niets kunnen doen, met alle risico’s van dien. Maar nadat één van onze spelers woensdag positief testte, hebben alle anderen zich ook laten testen en is iedereen voorlopig in quarantaine gegaan. We zijn nu aan het wachten op de resultaten, die op de ene plaats al wat sneller bekend zijn dan op de andere, maar goed. We hebben alle gegevens ook doorgegeven aan de nodige instanties, maar van contact tracing is er blijkbaar nog altijd geen sprake. Vandaar dat we zelf het initiatief genomen hebben. Dit was de enige juiste beslissing.”

Nog langer houdbaar?

“Volgens mij zijn wij lang niet de enige club in deze situatie. Er zijn waarschijnlijk veel ploegen waar spelers rondlopen die geen symptomen vertonen, maar die misschien wel besmet zijn. Ik lees berichten van andere clubs waar afgeraden wordt om niet langer gebruik te maken van de kleedkamers of douches. De vraag is hoe lang deze situatie nog houdbaar blijft? Wij hebben in elk geval gedaan wat we moesten doen en we zien wel hoe het verder verloopt.”

Sportief gezien heeft dit uiteraard ook weer de nodige gevolgen. “De partij tegen Out-Hoegaarden werd uitgesteld”, aldus Peelaerts. “Het was onze eerste thuismatch van het seizoen. Een interessante affiche bij mooi weer, dus er zou waarschijnlijk wel wat volk op afgekomen zijn. Die inkomsten spelen we nu kwijt. Het was ook een goeie gelegenheid om ons te herpakken na die slechte prestatie van vorige week in Liedekerke. Daar was het, op een vreselijk slecht veld trouwens, echt niet goed. Volgende week zaterdag trekken we normaal gezien naar het veld van Tervuren-Duisburg. De voorbereiding naar die match toe zal niet ideaal verlopen, maar ik hoop dat er daar toch weer in normale toestanden gevoetbald kan worden.”