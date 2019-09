Vijf weken nadat hij DJ Gert neerstak, is 17-jarige verdachte opnieuw op vrije voeten Kim Aerts

27 september 2019

17u38 8 Lubbeek De 17-jarige S.D. uit Boutersem is opnieuw op vrije voeten, nadat hij vorige maand dj Gert met een kapot bierglas in de hals stak op een kermisfuif in Lubbeek. De tiener mocht woensdag de jeugdinstelling in Kortenberg verlaten.

S.D. verbleef net geen vijf weken in de jeugdinstelling van Kortenberg. Het parket had op 20 augustus een jeugdrechter gevorderd op verdenking van poging tot doodslag. Na een discussie stak D. die nacht rond 4.20 uur dj Gert (38) op de kermisfuif in Binkom (Lubbeek) met een kapot bierglas in de hals. De dj liep in de nek een zware wonde op die potentieel levensgevaarlijk was. De tiener geraakte ook zelf gewond aan zijn hand, maar hij kon ondanks de wonde wel verhoord worden. Daarna werd de minderjarige in de jeugdinstelling van Kortenberg geplaatst. Sinds woensdag is D. terug op vrije voeten. “De minderjarige verdachte mocht van de jeugdrechter beschikken onder strikte voorwaarden”, zegt Leuvens parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Over de inhoud van de opgelegde voorwaarden worden geen details vrijgegeven, maar het gaat om een intensieve opvolging”, bevestigt Callewaert. Als het onderzoek afgerond is, kan de jeugdrechter D. nog een sanctie opleggen. Als beslist wordt om de 17-jarige uit handen te geven, zal hij later als een volwassene berecht worden voor de correctionele rechtbank.

Brief geschreven

Dj Gert vernam het nieuws van de vrijlating van D. ook. “Dat was wel te verwachten, natuurlijk”, reageert Gert. “Het parket heeft ondertussen ook een bemiddelingsprocedure opgestart om de twee partijen dichter bij elkaar te krijgen. Allemaal goed voor mij, maar om hem echt te zien daar moet ik toch nog eens over nadenken. Daarvoor is het nog te kort bij het gebeuren”, zegt Gert. “Blijkbaar zou hij mij een brief geschreven hebben. Dat is al positief, maar ik zou eerst willen lezen wat daar in staat. Afhankelijk daarvan zou ik een confrontatie met hem willen aangaan”, bedenkt Gert zich. Hij revalideert ondertussen thuis van de steekwonde. De slapeloze nachten en zenuwpijnen moet hij erbij nemen. “Maar ik maak lichte vorderingen. De draadjes zijn uit de wonde, maar een schoon egale nek zal ik nooit meer krijgen. De rest loopt beter dan dat de dokters eerst hadden ingeschat. Er zit al meer beweging in mijn arm. Alle triceps-bewegingen gaan, maar biceps-bewegingen en bewegingen met de schouder blijven moeilijk. In totaal zal voor mijn herstel toch zo’n 500 dagen moeten worden uitgeteld. Op de volgende kermisfuif hoop ik er wel terug te staan. Of alles dan terug zal functioneren is natuurlijk nog koffiedik kijken. Met de steun van mijn partner en vrienden kom ik er wel”, aldus een positief ingestelde Gert, die iedereen wil bedanken voor de overweldigende steun.