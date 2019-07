Vier maanden rijverbod voor bijna fataal ongeval Veertiger reed ‘s nachts in op twee scoutsleiders na fuif Kim Aerts

04 juli 2019

16u30 2 Lubbeek Een veertiger uit Houwaart is veroordeeld tot vier maanden rijverbod en een geldboete voor een zwaar verkeersongeval in 2016. Toni V. raakte ’s nachts met zijn bestelwagen twee scoutsleiders die op weg naar huis waren na een fuif in Lubbeek. Een van hen verkeerde even in levensgevaar. De veertiger was onder invloed van alcohol.

Op de Bollenberg in Lubbeek reed Toni V. op 4 september 2016 twee scoutsleiders aan die omstreeks 5 uur op weg naar huis waren na de openluchtfuif Pur Natur in Lubbeek. Met de fiets aan de hand stonden ze langs de kant van de weg te praten toen een van de jongemannen door een vanuit Pellenberg komende lichte vrachtwagen Mercedes samen met zijn fiets werd meegesleurd. De twintiger uit Kessel-Lo geraakte levensgevaarlijk gewond. Hij lag vier maanden in het ziekenhuis en moest twee maanden revalideren. Een tweede scoutsleider raakte lichtgewond na een klap van de zijspiegel. De veertiger had 1,95 promille alcohol in het bloed, maar ontkende in de rechtbank dronken te sturen. “Plots hoorde ik een knal op mijn voertuig en ben ik onmiddellijk gestopt. Ik stapte uit en zag dat er een jonge man op de stoep lag en een fiets. Ik heb onmiddellijk eerste hulp geboden”, verklaarde V. aan de politie. De veertiger kwam van het Boerenbal in Binkom en verklaarde enkele blonde bieren gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd toen onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

De voetgangers waren goed zichtbaar.

De chauffeur maakte een inschattingsfout.

Zijn reactievermogen was vertraagd

door de alcoholintoxicatie Openbaar ministerie

Te dicht tegen rand stoep

Het openbaar ministerie was niet mals voor de bestuurder. “De voetgangers waren goed zichtbaar. Hij reed een eerste slachtoffer aan op het fietspad, en vervolgens nog een man die zwaargewond geraakte. Nochtans was het een voorzienbare hindernis. De chauffeur maakte een inschattingsfout. Zijn reactievermogen was vertraagd door de alcoholintoxicatie.” Een verkeersdeskundige kwam tot de constatatie dat het slachtoffer met zijn fiets op de rijbaan stond afgaande op de bandensporen die de Mercedes achterliet. De expert bemerkte ook dat de slachtoffers in de flauwe bocht wel degelijk moesten opgemerkt worden door de bestuurder die met dimlichten reed, zelfs bij mindere straatverlichting en de lichte regenval die nacht. Alle fietsen bleken ook uitgerust met reflectoren. Volgens de rechter reed V. ter plaatse niet te snel, maar gelet op de weersomstandigheden wel aan onaangepaste snelheid. “Beklaagde heeft veel te dicht tegen de rand van het fietspad gereden en hij had zijn voertuig blijkbaar niet volledig in de hand”, oordeelde de rechter. Deze sprak V. wel vrij voor de dronkenschap, temeer omdat hij onmiddellijk hulp bood aan het slachtoffer en een coherent verklaring aflegde aan de agenten ter plaatse. Het openbaar ministerie eiste twee maanden rijverbod, maar dat werd door de rechter in het vonnis verdubbeld. De veertiger moet opnieuw slagen voor medische en psychologische proeven en een geldboete van 1.800 euro betalen.