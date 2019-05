VIDEO Voorlopig geen commentaar bij Theo Francken (N-VA): “We zien straks wel” Bart Mertens

26 mei 2019

17u00 1 Lubbeek Theo Francken (N-VA) geeft voorlopig geen commentaar op de eerste resultaten. “We zien straks wel”, klonk het zopas aan het hoofdkwartier in Leuven. Eerder liet hij in café Sporthoek in Lubbeek optekenen dat Vlaanderen niet mag opdraaien voor het gratis verhaal van de linkse partijen in Wallonië.

Theo Francken (N-VA) werd zonet onder luid applaus ontvangen aan het hoofdkwartier in de Leuvense Bondgenotenlaan maar toch was de spanning te snijden. Over de eerste resultaten hield Francken de lippen stevig op elkaar voor de verzamelde pers. “We zien straks wel”, klonk het tijdens een blitsbezoek. Vijf minuten later was de kopman voor Vlaams-Brabant al onderweg naar Brussel waar hij zich bij voorzitter Bart De Wever en ondervoorzitter Lorin Parys zal vervoegen.

Gratis

Eerder op de namiddag stond de boog net iets minder gespannen voor Francken in café Sporthoek in Lubbeek. Voor zijn achterban liet Francken duidelijk merken dat hij geen fan is van de linkse partijen in Wallonië. “Gratis tandarts, gratis openbaar vervoer,… noem maar op. Wie gaat dat allemaal betalen? Als we in Wallonië in een quasi communistisch scenario terechtkomen, dan moeten we naar een financieel onafhankelijk Vlaanderen gaan. België zal blijven bestaan als naam en ook de Rode Duivels zullen er nog zijn maar de Vlamingen moeten wat N-VA betreft niet opdraaien voor het gratis verhaal van Franstalig links.”