VIDEO. Theo Francken stemt samen met gezin: “VRT heeft Vlaams Belang groter gemaakt door er veel aandacht aan te besteden” Bart Mertens

26 mei 2019

12u00 1 Lubbeek N-VA-kopstuk Theo Francken is in Linden gaan stemmen met zijn gezin. Voor de burgemeester van Lubbeek betekent dat handjes schudden en een praatje slaan met de inwoners.

“Ja, het was een goede campagne en ik heb dan ook vertrouwen in een goed resultaat. Zoals steeds kom ik samen met mijn vrouw en kinderen stemmen. Dat is een traditie geworden. De rest van de dag belooft druk te worden, maar deze namiddag maak ik toch nog even tijd om langs te gaan in een café in Lubbeek. Daarna trekken we richting Brussel om de eerste resultaten af te wachten. Wat verwacht ik? Ik denk dat N-VA het goed zal doen in Vlaams-Brabant. We hebben een sterke ploeg die alles gegeven heeft in de campagne. Of ik concurrent Dries Van Langenhove succes heb gewenst? Ik heb hem niet gehoord. Ik denk wel dat Van Langenhove zijn zetel zal binnenhalen. VRT heeft Vlaams Belang groter gemaakt door er veel aandacht aan te besteden.”