Verenigde oppositie wil Herendaal omdopen tot fietsstraat Bart Mertens

25 mei 2020

17u38 2 Lubbeek Groen Lubbeek, Open VLD en Lubbeek Leeft stellen voor om van de Herendaal in Lubbeek een fietsstraat te maken. “De gemeente heeft dringend nood aan veilige fietspaden en fietsverbindingen. Deze ingreep vraagt geen groot budget of ingrijpende werkzaamheden. Enkel signalisatieborden zijn vereist”, zegt Werner Boullart van Groen.

De verbinding tussen Lubbeek en Pellenberg is niet evident voor fietsers volgens de Lubbeekse oppositiepartijen. Er is bijvoorbeeld nog steeds geen fietspad op de Bollenberg en bijgevolg gebruiken veel fietsers de Herendaal. Groen Lubbeek, Open VLD en Lubbeek Leeft stellen daarom voor om van de Herendaal een fietsstraat te maken. “Het gaat om schoolgaande jeugd en bovendien nemen steeds meer mensen de fiets om naar het werk te gaan”, klinkt het bij de verenigde oppositie. “De Herendaal is een erg smalle baan waar tijdens de spitsuren ook heel wat autoverkeer passeert. Veilig inhalen van fietsers is op deze weg niet mogelijk. Door van Herendaal een fietsstraat te maken, verandert de hiërarchie. De fietser wordt de eerste gebruiker, er komt een inhaalverbod van fietsers door auto’s en een snelheidsbeperking van 30 km/u. Voor een vlotte doorstroming kunnen autobestuurders nog altijd de Bollenberg nemen.”

Afgescheiden fietspad

Voor het deel van de Herendaal tussen Uilekot en Bollenberg dienden de oppositiepartijen al op de gemeenteraad van april een punt in waarin ze vragen om op dit gedeelte een afgescheiden fiets- en voetpad aan te leggen. “Een herschikking met afzetstroken voor kruisende auto’s en een afgescheiden fiets/voetpad biedt alle gebruikers een veilige oplossing”, zegt Gilberte Muls van Lubbeek Leeft. Ook Pascale Alaerts van Open Vld dringt erop aan om een gescheiden fietspad aan te leggen. “Nog voor de realisatie van wijk Hazeput”, klinkt het. De voorstellen liggen dinsdag voor op de gemeenteraad in Lubbeek.