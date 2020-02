Twintig maanden cel voor cyberlokken jonge meisjes KAR

14 februari 2020

15u04 0 Lubbeek Een 32-jarige man uit Lubbeek is veroordeeld tot twintig maanden cel voor feiten van cyberlokking. De straf is met probatie-uitstel als hij in behandeling gaat.

Vanuit zijn woning stuurde Timmy L. seksueel getinte foto’s naar minderjarige meisjes. Tussen 1 juni en 11 augustus 2017 maakte hij zeker zeven slachtoffers. Het jongste kind was amper 11 jaar. Op zijn verzoek stuurden de meisjes naaktfoto’s van zichzelf terug. De beklaagde gaf zich in de voorafgaandelijke chatsessies uit als een 17-jarige jongen.

Het strafonderzoek ging van start na een klacht van de toenmalige partner van L.. Zij had ontdekt dat hij via sociale mediakanalen Snapchat en Kik Chat contact zocht met jonge meisjes. Op 11 augustus 2017 werd bij een huiszoeking kinderporno aangetroffen op enkele laptops. Uit uitlezing van zijn gsm bleek dat hij via WhatsApp één van zijn slachtoffers met de dood bedreigd had. Tijdens het verhoor gaf de beklaagde toe dat hij gebruikmaakte van valse namen en dat hij foto’s van zijn geslachtsdeel had verstuurd naar minderjarige meisjes. Via Kik Chat had hij kinderporno verzonden naar andere gebruikers.

Timmy L. werd schuldig bevonden aan cyberlokking, het aanzetten tot ontucht en bezit en verspreiding van kinderporno. Op de zitting had hij aangegeven dat hij beseft dat hij hulp nodig heeft. Daarom verleende de rechtbank uitstel onder voorwaarden. Zo moet L. zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek.