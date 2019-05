Twee maanden rijverbod geëist na bijna fataal ongeval na scoutsfuif. Slachtoffer lag negen maanden in coma Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

13u43 2 Lubbeek Twee maanden rijverbod. Dat hangt een 42-jarige bestuurder uit Houwaart boven het hoofd. Op de Bollenberg in Lubbeek reed hij op 4 september 2016 een scoutsleider aan na een fuif. De 22-jarige jongeman uit Kessel-Lo werd meegesleurd door de bestelwagen en geraakte levensgevaarlijk gewond. Een tweede scoutsleider raakte lichtgewond. De veertiger had 1,95 promille alcohol in het bloed, zijn raadsman ontkent de dronkenschap.

Het 22-jarige slachtoffer kwam woensdag zelf naar de politierechtbank. “Heel moedig, na alles wat u hebt meegemaakt", sprak de politierechter. Negen dagen lag de jongeman in coma, hij verbleef vier maanden in het UZ Gasthuisberg en revalideerde twee maanden in het ziekenhuis in Pellenberg. “Ik weet zo goed als niets meer van die avond. Het laatste wat ik me herinner is dat ik een vriendin zag op die fuif. Ik hoorde er enkel verhalen over”, zei het slachtoffer.

Ik weet zo goed als niets meer van die avond. Ik hoor er alleen verhalen over. Het laatste wat ik me herinner is dat ik een vriendin op die fuif zag Slachtoffer

Enkele voormalige scoutsleiders organiseerden die avond de openluchtfuif ‘Puur Natuur' op de scoutsterreinen in Lubbeek. Beide slachtoffers waren vanuit de Binkomstraat onderweg naar huis toen ze om 5 uur ‘s ochtends op de Bollenberg door een Mercedes-bestelwagen werden gegrepen. Het zware ongeval gebeurde in een bocht na een lang recht stuk van de invalsweg richting Lubbeek.

Positieve alcoholtest

Volgens de verkeersdeskundige van het parket stond het slachtoffer en/of zijn fiets op het moment van de aanrijding wellicht deels op de rijbaan. Bovendien zou de bestuurder zich aan de snelheidslimiet gehouden hebben en maximaal 50 kilometer per uur gereden hebben. De bestuurder legde wel een positieve alcoholtest af.

Het openbaar ministerie was niet mals voor de bestuurder. “De voetgangers waren goed zichtbaar. Hij reed een eerste slachtoffer aan op het fietspad, en vervolgens nog een man die zwaargewond geraakte. Nochtans was het een voorzienbare hindernis. De chauffeur maakte een inschattingsfout. Zijn reactievermogen was vertraagd onder invloed van alcohol”, klonk het. De procureur vorderde twee maanden rijverbod en wil dat de bestuurder zijn medische en psychologische proeven opnieuw aflegt vooraleer hij weer achter het stuur kruipt.

Mijn cliënt was emotioneel door wat er gebeurd was, niet dronken Verdediging

“Te kort door de bocht”, vond de raadsman van 42-jarige bestuurder uit het Hageland die redenering. “Het slachtoffer heeft geluk gehad. Ik heb respect voor zijn leed, maar twee getuigen gaven toe dat hij deels op de rijbaan stond. Hij bracht zichzelf zo in gevaar.” De verdediging betwist ook de dronkenschap. “Mijn cliënt was emotioneel door wat er gebeurd was. Een slechte verlichting verhinderde bovendien de zichtbaarheid.”

Voldoende verlichting

De advocaat van de aangereden scoutsleider weerlegde dat laatste argument. “Het rode achterlicht van de fiets was op zich voldoende als waarschuwing. Hierdoor was hij vanaf tientallen meters zichtbaar. Wie dat als bestuurder niet opmerkt, is ofwel niet aan het opletten ofwel zwaar onder invloed. Bovendien bestaat er twijfel dat mijn cliënt zich op het fietspad bevond. Volgens getuigen stond het slachtoffer op de grens van het fietspad met de goot”, merkte de advocaat fijntjes op.

Vonnis op 19 juni.