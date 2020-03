Twee bewoners ondergebracht in noodwoning nadat huis op instorten staat Kim Aerts

30 maart 2020

12u34 0 Lubbeek In Ledigheid in Lubbeek zijn zondag twee bewoners op straat komen te staan nadat hun huis tekens van instabiliteit begon te vertonen.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en sloten de achterin gelegen woning af. De moeder en haar meerderjarige zoon geraakten niet gewond. Ze werden ondergebracht in een noodwoning van het OCMW in Binkom. “Het ging om een oude afgeleefde woning, waar de binnenmuren bol stonden en het stof en gruis naar beneden viel”, legt korpschef Walter Vranckx uit. “Aan de buitengevel liep een barst van boven tot beneden. Alles iedereen zich aan de voorschriften houdt, is er geen gevaar voor omwonenden.”