Theo Francken over fusies: “Onvermijdelijk en voor de laatste keer vrijwillig” Bart Mertens

11 oktober 2019

12u30 0 Lubbeek Theo Francken (N-VA) laat optekenen dat de Vlaamse gemeenten stilaan ernstig moeten nadenken over fusies met buurgemeenten. In Lubbeek gaat men de oefening alvast maken in de komende legislatuur. “Het zal de laatste keer zijn dat je een fusie kan doen op vrijwillige basis”, klinkt het.

De Vlaamse regering voorziet de mogelijkheid voor gemeenten om vrijwillig een fusie aan te gaan met buurgemeenten. Dat levert de betrokken gemeenten financieel een aardige duit op maar toch staan er weinig besturen te springen om een fusie aan te gaan. De Lubbeekse burgemeester Theo Francken (N-VA) pleit er nu voor de oefening alvast eens te maken want volgens hem zijn fusies op termijn onvermijdelijk. “Het zal de laatste keer zijn dat men gemeenten de kans biedt om vrijwillig te fuseren”, zegt Theo Francken. “Vanaf nu volgende legislatuur zou het wel eens over verplichte fusies kunnen gaan. En het blijft maar de vraag of je als gemeente dan ook nog zal kunnen rekenen op het voordeel van schuldafbouw. In Lubbeek gaan we de oefening alvast eens maken en zien met welke gemeenten we eventueel zouden kunnen fuseren in de toekomst. Namen wil ik daar nog niet opplakken. Als we fusies aangaan dan zal het alvast zijn met financieel gezonde gemeenten.”