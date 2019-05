Theo Francken (N-VA) vol vertrouwen: “Ik voorspel een ruk naar rechts” Bart Mertens

26 mei 2019

09u00 1 Lubbeek Voor federaal lijsttrekker Theo Francken (N-VA) uit Lubbeek was het vroeg dag na een avondje met kampvuur bij de lokale KLJ. De Lubbeekse burgemeester ontwaakte vol vertrouwen. “Ik voorspel een ruk naar rechts”, klinkt het.

“Ik heb goed geslapen nadat ik de campagne had afgesloten bij de KLJ samen met een 50-tal jongeren”, aldus Theo Francken die vanmorgen tijd maakt voor een uitgebreid ontbijt met zijn gezin. “De jeugd is onze toekomst en ik voel veel vertrouwen. We hebben een goede campagne achter de rug en ik stel vast dat veel mensen ons programma steunen. Mijn voorspelling is een ruk naar rechts. Groen heeft in Vlaams-Brabant nooit echt voet aan de grond gekregen. Wellicht zal Vlaams-Belang wel een beetje stijgen maar N-VA heeft in onze provincie een sterke ploeg. Ik heb er vertrouwen in dat de mensen de goede keuze zullen maken vandaag.”