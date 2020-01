Theo Francken (N-VA) pleit voor mondiaal FAST-team: “Onze brandweermannen willen helpen maar ze mogen niet!” Bart Mertens

06 januari 2020

14u03 1 Lubbeek Federaal parlementslid Theo Francken (N-VA) pleit voor de oprichting van een mondiaal FAST-team dat snel kan ingrijpen bij rampen. De burgemeester van Lubbeek doet dat naar aanleiding van de bosbranden in Australië. “Onze brandweermannen willen graag mee gaan helpen maar mogen niet. Dit is toch te gek voor woorden”, klinkt het.

“Californië, Brazilië, Siberië, Australië... het wordt erger en erger”, laat Theo Francken optekenen op Facebook. “Zware bosbranden in de Amazone, de Siberische wouden of de Australische bush gaan elke bewoner van onze planeet aan. Ik pleit voor de uitbouw van een mondiaal brandweerinterventiekorps. Een M-FAST brandweer, zeg maar. Een perfecte taak voor de Verenigde Naties en nuttiger dan dwaze pro-migratiepacten op te leggen. Met een stevige lening van de Wereldbank is er veel mogelijk. Het is wraakroepend dat er op wereldschaal voldoende zwaar blusmateriaal zoals helikopters en vliegtuigen voorhanden is maar dat het nu niet of te traag op de juiste plaats geraakt. Dit moet dringend mondiaal gecoördineerd worden.”

Dit is de grootste natuurramp in jaren. Er wonen trouwens veel Vlamingen in Australië Theo Francken (N-VA)

Theo Francken kan ook niet begrijpen dat er bij andere rampen vaak snel internationale solidariteitsacties worden georganiseerd terwijl er bij de bosbranden op dat gebied niet veel beweging komt. “Als er een grote natuurramp zoals een tsunami, modderstromen, of een aardbeving gebeurt, komen er meteen allerhande internationale solidariteitsacties op gang en schiet de VN in actie. Bij oorlogen hetzelfde verhaal maar bij bosbranden gebeurt er niet veel. En dit terwijl er door de klimaatopwarming en uitdroging nog zoveel zit aan te komen. Dar moet veranderen. Dit is de grootste natuurramp in jaren. Er wonen trouwens veel Vlamingen in Australië.”