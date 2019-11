Theo Francken (N-VA) laat verspreiders Turkse propaganda oppakken in Lubbeek: “Toen ze in mijn straat bezig waren, hield ik ze bezig tot politie kwam” Bart Mertens

24 november 2019

11u30 0 Lubbeek De Lubbeekse burgemeester Theo Francken (N-VA) is boos. Onbekenden verdeelden zaterdag folders waarin de inval van Turkije in Syrië omschreven wordt als gerechtvaardigd. Francken schakelde meteen de politie in. “De folders waren anoniem maar wellicht gaat het om aanhangers van Erdogan en AKP. Ze werden opgepakt. Vermoedelijk zijn het ultranationalistische Grijze Wolven uit Genk en Sint-Niklaas.”

Heel wat ongeruste burgers verwittigden afgelopen zaterdag het Lubbeekse gemeentebestuur over een opmerkelijke folder die in de brievenbus was gevallen. Het ging meer concreet over een pamflet waarin de militaire inval van Turkije in Syrië werd goedgekeurd. Uit de tekst kon je onder meer opmaken dat Turkije tot die actie overging om de Koerden te beschermen.

Koerden

Ook burgemeester Theo Francken (N-VA) kreeg alarmerende telefoontjes van bezorgde burgers. “Meerdere mensen contacteerden me over de folders die werden verspreid in de Lubbeekse straten”, klinkt het. “In de teksten werd de inval van Turkije gerechtvaardigd. Men deed dat zogezegd om bescherming te bieden aan de Koerden, maar eigenlijk zijn zij diegenen die de onderdrukking van het Koerdische volk al jaren steunen en organiseren. De groep aanhangers van Erdogan en AKP verdeelde massaal Turkse staatsnationalistische propaganda op ons grondgebied en dat kan simpelweg niet.”

Toen ze ook in onze straat folders in de brievenbussen staken, kon ik ze bezighouden en ondertussen de politie verwittigen Burgemeester Theo Francken (N-VA)

Burgemeester Francken kreeg de verspreiders van de folders even later ook zelf aan de deur. “Toen ze ook in onze straat folders in de brievenbussen staken, kon ik ze bezighouden en ondertussen de politie verwittigen”, vertelt Theo Francken. “Even later werden ze opgepakt en vervolgens geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om ultranationalistische Grijze Wolven uit Genk en Sint-Niklaas. De groep zal zich moeten verantwoorden en krijgen van de gemeente een stevige factuur wegens het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk in Lubbeekse brievenbussen. De folders waren immers anoniem en er was geen vermelding van een verantwoordelijk uitgever. Dat maakte het drukwerk al meteen onwettig.”

Koerdische activiteiten

Blijft de vraag: waarom komen aanhangers van Erdogan propaganda verspreiden in de landelijke gemeente Lubbeek? Volgens Theo Francken is dat niet zo toevallig. “Ze weten ongetwijfeld dat er in Lubbeek geregeld Koerdische activiteiten worden georganiseerd. Er vinden ook soms Koerdische trouwpartijen plaats in onze gemeente. De aanhangers van Erdogan en AKP willen mensen tegen elkaar opzetten maar dat laat ik niet gebeuren in onze straten. Geen haat in onze straat”, besluit burgemeester Theo Francken.