Theo Francken (N-VA) deelt smoutebollen uit aan inwoners Bart Mertens

30 december 2019

16u00 1 Lubbeek De Lubbeekse burgemeester Theo Francken (N-VA) houdt van goede tradities en daar horen ook gratis smoutebollen bij. Francken ging zelf smoutebollen bakken op het dorpsfestijn om 2019 mooi en vooral lekker af te sluiten.

De Lubbeekse afdeling van N-VA zakte maandag af naar het dorpsfestijn met een lekker cadeau voor de inwoners. Theo Francken kroop zelf in het smoutebollenkraam en bakte eigenhandig smoutebollen die hij vervolgens gratis uitdeelde aan de Lubbekenaars. “We doen dit al enkele jaren”, vertelt Theo Francken. “Het is een beetje uitgegroeid tot een leuke traditie. Ook voor ons is het leuk want de afstand tussen politici en de inwoners moet zo klein mogelijk blijven. Luisteren naar de mensen is de sleutel tot goed bestuur.”

Blijft de vraag of de smoutebollen van Francken ook lekker waren... “Ik heb geen klachten gehoord dus ik neem aan van wel. Het is leuk om op deze manier het jaar af te sluiten, gezellig en lekker.”