Tempelstraat krijgt voor bouwverlof onderlaag asfalt KAR

06 juni 2019

15u13 0

De Tempelstraat in Lubbeek krijgt nog voor het bouwverlof een nieuwe onderlaag asfalt. Tegen het einde van de week worden de laatste vier huizen aangesloten op de nieuwe riolen meldt Aquafin. Ondertussen is het overstort geplaatst. Dat dient om bij overvloedige regenval het overtollige afval- en regenwater af te voeren om overstromingen te voorkomen. In de week van 10 juni worden de laatste rioleringswerken uitgevoerd op de kruispunten met de Sewysveldstraat en de Tempelberg. Als alles volgens plan verloopt, dan plaatst de aannemer in de week van 17 juni de boordstenen in de Tempelstraat. Daarna legt hij de fundering van de rijweg aan. Zo moet het mogelijk zijn om nog voor het bouwverlof de onderlaag asfalt te leggen.