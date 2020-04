Suzanne (90) haalt wereldpers nadat ze beademing weigerde om jongere coronapatiënt te redden Kristien Bollen

01 april 2020

15u27 0 Lubbeek Het trieste, maar moedige verhaal van Het trieste, maar moedige verhaal van Suzanne ‘Bomma Jeanne’ Hoylaerts (90), die op 21 maart overleed aan het coronavirus nadat ze beademing weigerde, haalt intussen de wereldpers. Nieuwssites van over de hele wereld hebben aandacht en niets dan lovende woorden voor het wondermooie gebaar van de dame, die daarmee ook meteen haar doodvonnis tekende. “Ons moeder heeft echt niets speciaals gedaan”, reageert de dochter. “Zo was ze nu eenmaal, het typeert haar helemaal.”

Het overlijden van de kranige dame uit Binkom bij Lubbeek, en vooral het aangrijpende verhaal dat eraan verbonden is, wordt plots door media van over de hele wereld opgepikt. De vrouw overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Afgelopen vrijdagnamiddag werd ze naar het ziekenhuis gebracht door haar dochter Judith, die haar moeder moest achterlaten aan de spoeddienst en haar nooit meer zou zien. Een dag later overleed Suzanne. Van de dokters kreeg de familie te horen dat Suzanne de beademing geweigerd had. “Als ik dat ‘beestje’ heb, moet je me niet beademen. Geef dat maar aan de jongeren. Ik heb al een goed leven gehad”, zou ze gezegd hebben.

Van de Verenigde Staten tot in India

Zowel de Britse kranten The Sun, The Mirror en Daily Mail wijdden er een artikel aan. “Woman, 90, dies from coronavirus in Belgium after refusing a ventilator” en “Belgian woman, 90, with coronavirus dies after telling doctors to save ventilator for younger patients” koppen de kranten. Ook “Muere por coronavirus una belga de 90 años tras ceder su respirador a un paciente más joven” staat er in het Spaanse El Mundo te lezen.

Ook de vele nieuwssites, zoals de Amerikaanse zender Fox News en The New Zealand Herald, brengen het trieste verhaal op hun websites. En zelfs bij kleinere nieuwssites blijft het nieuws niet onopgemerkt, ook een Indiase site deelde het artikel in het plaatselijke dialect.

Steunbetuigingen van over de hele wereld

Dat het overlijden van hun moeder zowat de hele wereld raakt, is Judith en haar zussen en broer niet onopgemerkt voorbij gegaan. “Het is onwezenlijk. Via de website van de begrafenisondernemer krijgen we plots vele steunbetuigingen van mensen die we helemaal niet kennen. Uit Amerika, Engeland, zelfs uit Tsjechië. Raar voor iemand als ons moeder Suzanne die uit een klein dorpje zoals Binkom komt”, zegt Judith. “Maar eigenlijk heeft ons moeder niets speciaals gedaan. Dat ze haar leven wilde geven om jongeren de kans te geven, typeert haar helemaal. Steeds stond ze klaar om anderen te helpen en haarzelf naar de achtergrond weg te cijferen. Toch doet het deugd om in deze moeilijke tijden zoveel steunbetuigingen te krijgen.”

Wie de familie nog wil condoleren met het overlijden van Suzanne Hoylaerts kan dat via deze link doen.