Speciale eenheden opgetrommeld voor verwarde gewapende man (79) in Lubbeek Kim Aerts

30 augustus 2019

In de Zandveldstraat in Lubbeek is donderdagavond erger voorkomen. De speciale eenheden van de federale politie werden opgetrommeld voor een verwarde 79-jarige man die zich in huis ophield met een wapen. Na een drietal uren gaf de bewoner zich uiteindelijk over aan de politiediensten.

De hulpdiensten werden rond 21.20 uur gealarmeerd omdat een zeventiger in de Zandveldstraat in Linden (Lubbeek) voor onrust zorgde. Hij verschanste zich in een kamer van zijn woning. Omdat hij gewapend bleek, werden ook de speciale eenheden van de politie opgeroepen. Die waren uitgerust met een ladderwagen om de woning te betreden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Omstreeks 0.30 uur kon de man tot bedaren worden gebracht. Het zou gaan om een bejaarde die sukkelt met zijn gezondheid en slecht te been is. Na het incident werd hij meegenomen met een ziekenwagen. Wat er zich precies in het huis heeft afgespeeld, is voorlopig nog onduidelijk.

Het Leuvense parket kwam ter plaatse om af te stappen. “ Een 79-jarige man met gezondheidsproblemen had zich met een vuurwapen verschanst in een kamer van zijn woning. De man nam nooit een dreigende houding aan naar andere personen maar wilde zijn woning niet verlaten. De speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse om de lokale politie bij te staan. Er werden verder geen strafbare feiten gepleegd. De zeventiger werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nu geconcentreerd op de medische verzorging van de bejaarde man”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Enkele familieleden die ter plekke waren, waren te aangedaan om te reageren.