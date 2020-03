Site van Arca-Bifa krijgt nieuw leven Bart Mertens

25 maart 2020

18u00 1 Lubbeek Een deel van de site van Arca-Bifa in Lubbeek krijgt een nieuw leven. Een onderbenut gedeelte van het terrein met een oppervlakte van 15.731 vierkante meter wordt getransformeerd tot een gloednieuw en multifunctioneel bedrijvenpark.

Met bedrijvenpark Endepoel komt er binnenkort nieuw leven op een deel van de site van Arca-Bifa aan de Endepoelstraat in Lubbeek. Meer concreet gaat het om een terrein van 15.731 vierkante meter. Het nieuwe bedrijvenpark zal 36 units bevatten voor kmo’s. “Het park, vernoemd naar de straat Endepoel, is gelegen vlak bij de Diestsesteenweg op zo’n vijf kilometer van de ring rond Leuven met een vlotte verbinding naar de snelwegen E314 en de E40. Dankzij deze ontwikkeling krijgen lokale bedrijven de kans om zich verder te ontwikkelen in hun eigen gemeente”, klinkt het.