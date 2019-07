Showtime voor de oldtimers van Lubbeek EDLL

14 juli 2019

Op de parking van feestzaal Libbeke in Lubbeek organiseren De Rijdende Legervrienden voor de negende keer een oldtimershow. Verschillende auto’s, tractors, motors en legervoertuigen ouder dan 25 jaar worden aan het publiek tentoongesteld. Liefhebbers kunnen in de namiddag nog genieten van een tractorparade door het dorp. “Als vereniging rijden wij om de veertien dagen een rit met ons oud legervoertuig door de streek en elk jaar organiseren we een oldtimertreffen in Lubbeek. Verschillende oldtimerfanaten komen hun voertuig voorstellen en er wordt nostalgisch gebabbeld. De opkomst is afhankelijk van het weer, maar we rekenen toch op een 160 voertuigen, zoals de voorbije edities”, zegt bestuurslid Rudi Peeters.

Het evenement gaat nog door 18 uur vanavond en is gratis toegankelijk voor oldtimers en bezoekers.