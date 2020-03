Politiezone Lubbeek koopt digitale snelheidsmeter van 70.000 euro EDLL

12u43 0 Lubbeek De politiezone Lubbeek-Bierbeek-Boutersem-Holsbeek gaat een digitale snelheidsmeter op statief kopen. Het nieuwe toestel kost zo'n 70.000 euro. “Heel wat inwoners van de vier gemeenten vragen naar extra snelheidscontroles en daar willen we met de politiezone nu op ingaan”, zegt voorzitter Hans Eyssen (CD&V).

De digitale snelheidsmeter op statief heeft als voordeel dat de politie ook controles kan uitvoeren op locaties waar geen geschikte plaats is voor een flitswagen. “Een tweede flitstoestel zorgt ervoor dat controles kunnen doorgaan wanneer de eerste snelheidsmeter defect is of wanneer de flitswagen in onderhoud is”, zegt Hans Eyssen, voorzitter van de politiezone en burgemeester van Holsbeek. “Er werd de voorbije jaren al heel wat beterschap geboekt in de politiezone, maar overdreven snelheid blijft de belangrijkste oorzaak van (zware) verkeersongevallen. Ook de leefbaarheid van straten en buurten verbetert fors wanneer alle weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden", aldus de burgemeester. De nieuwe snelheidsmeter kost 70.000 euro en werd zopas goedgekeurd door de politieraad. Het toestel wordt eind april geleverd.