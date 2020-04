Pieter Verheyden (N-VA) stopt als schepen: “Maar ik blijf wel gemeenteraadslid in Lubbeek” Bart Mertens

29 april 2020

17u14 1 Lubbeek Het Lubbeekse schepencollege heeft sinds deze week een nieuwe samenstelling. Schepen van Sport en Wonen Pieter Verheyden geeft de fakkel door aan Geert Bovyn die eerder al schepen was in Lubbeek. “Ik kreeg promotie op mijn werk en daardoor valt mijn job niet langer te combineren met een schepenambt”, zegt Pieter Verheyden die wel blijft zetelen in de gemeenteraad voor N-VA.

Nieuw bloed in het schepencollege van Lubbeek want schepen Pieter Verheyden stopt ermee als schepen van Sport, Wonen, Dierenwelzijn, Internationale Samenwerking, Begraafplaatsen en Erediensten. Een hele waslijst aan bevoegdheden die nu opgenomen zullen worden door opvolger Geert Bovyn. “Geert was eerder al schepen in Lubbeek en pikt de draad terug op na een onderbreking van anderhalf jaar. Zopas legde hij de eed af en we wensen hem uiteraard alle succes toe”, aldus burgemeester Theo Francken (N-VA).

Kinesitherapeut

Bovyn is afkomstig uit de Westhoek maar kwam in Leuven terecht voor zijn studie lichamelijke opvoeding en kinesitherapie. Net zoals vele andere studenten vond hij in onze regio de liefde waarna hij zich met zijn gezin vestigde in Lubbeek. Sport is alvast een bevoegdheid die Geert Bovyn ligt als kinesitherapeut en zaakvoerder van een medische fitness in Pellenberg. In het verleden was Geert Bovyn ook actief als voetballer en trainer bij SMS Lubbeek en als wielrenner bij de Leuvense Stoempersclub. Ook het triatlon kent weinig geheimen voor de vervanger van Pieter Verheyden die overigens ook zijn sporen verdiende als eerste doelman bij onder meer voetbalclubs HO Bierbeek en SMS Lubbeek.

Ik moest kiezen tussen mijn job en mijn schepenambt want ik vind dat je een functie als schepen niet kan combineren met een voltijdse job Pieter Verheyden (N-VA)

Waarom geeft Pieter Verheyden er de brui aan? Voor de kleinzoon van ‘Lowieke de garde’ en de zoon van ‘Romain en Rosette’ was het geen gemakkelijke beslissing om een punt te zetten achter zijn schepenambt. “Ik kreeg een promotie aangeboden op mijn werk”, klinkt het. “Voorwaarde was wel dat ik terug fulltime aan de slag zou gaan. Of met andere woorden: ik moest kiezen tussen mijn job en mijn schepenambt want ik vind dat je een functie als schepen niet kan combineren met een voltijdse job. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de promotie, mede vanuit de wetenschap dat mijn opvolger Geert Bovyn de nodige kwaliteiten bezit om mijn bevoegdheden goed voort te zetten in het schepencollege. Het is jammer dat ik moet stoppen als schepen maar soms moet je een moeilijke keuze maken in het leven. Toch verlaat ik de politiek niet want ik blijf actief als gemeenteraadslid voor N-VA. Op die manier kan ik toch nog mijn steentje bijdragen aan de Lubbeekse politiek.”

Biertje als bedanking

Burgemeester Theo Francken (N-VA) verwelkomt Geert Bovyn als nieuwe schepen met open armen maar laat Pieter Verheyden tegelijk gaan met spijt in het hart. “Tijdens het laatste schepencollege met Pieter aan boord hebben we hem bedankt voor zijn inspanningen met Vlaamsche Leeuw-bier. Ik ben blij dat hij nog in de gemeenteraad blijft zetelen”, klinkt het.