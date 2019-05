Opmerkelijk beeld in Theo-town: enkel affiche van Theo Francken beklad door vandalen Bart Mertens

26 mei 2019

14u00 3 Lubbeek Theo Francken (N-VA) is populair in zijn thuisgemeente Lubbeek maar het kopstuk heeft ook tegenstanders. Dat bleek eens te meer aan het stemlokaal aan de kerk waar Francken zelf ging stemmen. Al de politieke affiches waren intact behalve die van Theo Francken…

Aan het stemlokaal aan de kerk in Linden viel een opmerkelijk beeld te fotograferen. Het grote aanplakbord met politieke affiches bleef mooi intact tijdens de campagne met één grote uitzondering: de affiche van Theo Francken. Die werd door vandalen afgescheurd. Theo Francken zelf liet het niet aan zijn hart komen want de populaire politicus is wel wat gewend. Hij werd in het verleden al het slachtoffer van een poederbrief waardoor zijn gezin zelfs even hun huis moest verlaten. Francken betreurt dat politieke tegenstanders ver gaan in hun protest maar wijkt naar eigen zeggen geen centimeter. “Ook in Leuven werd mijn foto al herhaaldelijk van het raam van ons hoofdkwartier afgescheurd. Dat valt te betreuren maar we gaan gewoon door. Dat is wat de kiezer van mij verlangt”, klinkt het.